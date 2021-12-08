В Украине за минувшие сутки заразился коронавирусом 9371 человек, умерли — 450.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки госпитализировали 2998 человек, летальных исходов — 450, выздоровели — 26 804.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (1519), Донецкой области (723), Полтавской области (705).

За все время пандемии в Украине заболел 3 519 981 человек, выздоровели — 3 109 423, летальных случаев — 89 436.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 7 декабря все регионы, граничащие с Николаевской областью, перешли в «желтую» зону карантина.