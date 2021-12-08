По состоянию на 8 декабря в Николаевской области выявлено 305 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 110 753 (+305) подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 122 случая COVID-19.
Всего COVID-19 заболели 2903 (+13) работника учреждений здравоохранения, из которых умерло – 45 человек. При этом за сутки выздоровели 697 человек, всего – 100641. Умерло всего от последствий коронавируса 3105 человек, за сутки – 7.
Напомним, что по состоянию на 7 декабря все регионы, граничащие с Николаевской областью, перешли в «желтую» зону карантина.
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По состоянию на 8 декабря в Николаевской области выявлено 305 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 110 753 (+305) подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 122 случая COVID-19.
Всего COVID-19 заболели 2903 (+13) работника учреждений здравоохранения, из которых умерло – 45 человек. При этом за сутки выздоровели 697 человек, всего – 100641. Умерло всего от последствий коронавируса 3105 человек, за сутки – 7.
Напомним, что по состоянию на 7 декабря все регионы, граничащие с Николаевской областью, перешли в «желтую» зону карантина.