В Баштанке маслоэкстракционное предприятие, которое построили в пределах города, загрязняет воздух выбросами. Люди жалуются на вонь, но в городском совете решить вопрос с предпринимателем не могут.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии областного совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования, туризма и рекреации в среду, 8 декабря.

Голова Баштанской территориальной громады Александр Береговой рассказали, что изначально земля была арендована под склады, потом выкуплена. Теперь же там построили завод.

Кроме того, по указанному адресу зарегистрировано сразу несколько предприятий: ООО «Златополе», ООО «Райла», «Зоря Баштанки» и «Соняшниковий світанок». Какое их них работает, в горсовете не знают. Никаких налогов предприниматель не платит.

– Чтобы вы понимали, там каждый день от 3 до 5 масловозов на погрузку, – отметили в Боштансой громаде.

На комисии рекомендовали соответствующим службам проверить у предпринимателя наличие документов о введении в эксплуатацию маслоэкстракционного предприятия, законность подключения предприятия к электросети, газу и наличие очистного оборудования.

Ранее сообщалось, что на Николаевском глиноземном заводе завершился первый этап масштабной модернизации оборудования. Общая стоимость проекта составит более 200 миллионов гривен. Окончательно работы будут завершены в первом квартале 2022 года.