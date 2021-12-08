Новый штамм коронавируса «Омикрон» может оказать серьезное влияние на ход пандемии коронавируса. В настоящее время трудно оценить, каким именно будет это влияние.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает РБК-Украина.

— Некоторые особенности варианта «Омикрон», включая его глобальное распространение и множественные мутации, предполагаю, что он может оказать существенное влияние на ход пандемии, — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, в распоряжении специалистов пока еще находится ограниченный объем данных по «Омикрону».

Ранее сообщалось, что предварительные данные указывают на то, что штамм «Омикрон» может быть менее опасен, чем «Дельта».