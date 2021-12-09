Папа Римский Франциск заявил, что не считает секс вне брака самым серьезным грехом.
Об этом сообщает Independent.
Во время сессии вопросов и ответов с журналистами, которые возвращались с понтификом в Италию из Греции, Папа заявил, что «грехи телесные не являются самыми серьезными».
В то же время, самыми тяжелыми грехами, по мнению главы римско-католической церкви, являются дерзость и ненависть.
Как сообщалось, во время встречи с Иеронимом, архиепископом Афин и всей Эллады, папа римский Франциск извинился перед православными за действия католиков.
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Папа Римский Франциск заявил, что не считает секс вне брака самым серьезным грехом.
Об этом сообщает Independent.
Во время сессии вопросов и ответов с журналистами, которые возвращались с понтификом в Италию из Греции, Папа заявил, что «грехи телесные не являются самыми серьезными».
В то же время, самыми тяжелыми грехами, по мнению главы римско-католической церкви, являются дерзость и ненависть.
Как сообщалось, во время встречи с Иеронимом, архиепископом Афин и всей Эллады, папа римский Франциск извинился перед православными за действия католиков.