В Китае одобрили первое в стране комбинированное терапевтическое средство от COVID, которое изготовлено на основе нейтрализующих антител.
Об этом сообщает пресс-служба Госуправления по контролю за фармацевтической продукцией КНР.
Средство будут применять для лечения от коронавиурса взрослых и подростков от 12 до 17 лет.
Регистрацию препарата, который изготовляют в виде раствора для инъекций, подала пекинская компания Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology.
Отмечается, что это первая одобренная в Китае комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности.
Напомним, в Евросоюзе Агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное разрешение на использование препарата от коронавируса Молнупиравир американского фармацевтического гиганта MSD.
|
Запрошуємо на ювілейне нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»Максим Коваль
|
Про отопление. ОбращениеМаксим Невенчанный
|
Як наші кораблі бороздять простори Большого театруСтанислав Мартиросов
В Китае одобрили первое в стране комбинированное терапевтическое средство от COVID, которое изготовлено на основе нейтрализующих антител.
Об этом сообщает пресс-служба Госуправления по контролю за фармацевтической продукцией КНР.
Средство будут применять для лечения от коронавиурса взрослых и подростков от 12 до 17 лет.
Регистрацию препарата, который изготовляют в виде раствора для инъекций, подала пекинская компания Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology.
Отмечается, что это первая одобренная в Китае комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности.
Напомним, в Евросоюзе Агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное разрешение на использование препарата от коронавируса Молнупиравир американского фармацевтического гиганта MSD.