В столице Японии Токио планируют разрешить однополые браки с апреля 2022 года. Некоторые регионы Токио уже признают однополые пары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

— Для улучшения понимания сексуального разнообразия, а также уменьшения проблем, с которыми сталкивается ЛГБТ-сообщество, в следующем году мы презентуем основные принципы внедрения однополой системы партнерства, — сказала губернатор Токио Юрико Койке на заседании ассамблеи.

Некоторые представители ЛГБТ до сих пор сталкиваются в Токио с неравенством в финансовых делах.

— Это важный шаг для Японии. Надеюсь, это будет иметь эффект домино на другие органы местного самоуправления, — заявил руководитель Prime Services Japan в Goldman Sachs Маса Янагисава, который входит в совет кампании «Брак для всех».

Ранее правительство Швейцарии сообщило, что однополые пары смогут жениться в стране с 1 июля 2022 года.