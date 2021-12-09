Проблема размывания берегов наблюдается не только в Коблево, но и в Морском и Луговом.

Об этом сказал директор регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач, во время дискуссии, посвященной экологии водоемов региона, которую организовал Украинский кризисный медиа-центр.

Он отметил, что деньги на берегоукрепление в Коблево нужно искать только в госбюджете, поскольку такую сумму средств громада не сможет выделить.

— Такие деньги, очевидно, можно искать только в государственном бюджете. Как опыт показывает, такое количество денег очень сложно добыть. Это подтверждение того, что мы теряем пляжи, и нужно что-то сделать. Вдоль коблевских пляжей собираются строить гидротехнические сооружения, — отметил Олег Деркач.

Он добавил, что такая же ситуация наблюдается в зонах отдыха сел Морское и Луговое, а также в Одессе. Этому, по его оценкам, способствуют застройка пляжей и добыча песка в море.

— Думаю, что такая же ситуация и в Морском, и в Луговом. И одесситы тоже бьют в колокола, что еще каких-то 10 лет и Одесса может потерять пляжи. Но, понимаете, мы это ускоряем, застраиваем прибрежную защитную полосу. Мы добываем песок. У нас, например, есть соединительный канал Черное море — Лиман. Там постоянно чистят канал, забирают песок, превратили его в карьер. Конечно, это влияет на пляжную зону в Коблево, и проблема будет углубляться, — резюмировал он.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что проект по берегоукреплению в Коблево уже разработан и подан на государственное финансирование.

В Коблевской громаде одной из причин размывания песчаных пляжей Коблевской ОТГ называют подъем уровня воды в Черном море. Также там отмечают, что в сокращении и исчезновении берегов может быть виновна многолетняя застройка береговой зоны.

В управлении туризма и курортов Николаевской облгосадминистрации заявили, что способствуют решению проблемы размывания берега в Коблево тем, что постоянно обращают на нее внимание.