С 9 декабря непривитые от COVID-19 госслужащие, соцработники, работники стратегических предприятий будут отстранять от работы.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент «Укринформа».

— С 9 декабря, то есть уже завтра, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна. На этот раз речь о работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзалізниця и другие), — сказал Виктор Ляшко.

Министр отметил, что как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет.

По словам Виктора Ляшко, получение по крайней мере первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае работник должен быть допущен к работе.