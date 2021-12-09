В Пакистане новорожденного ребенка назвали Border («граница», — прим), его родители приняли такое решение после того, как прождали на границе 70 дней.
Об этом пишет EVZ.
Женщина с мужем отправились в паломничество из Пакистана в северную Индию. Из-за того, что они не предоставили документы, подтверждающие гражданство новорожденного ребенка, оба родителя застряли на границе между двумя странами на два месяца и 10 дней.
— Наш ребенок всегда будет напоминать нам о наших невзгодах на международной границе, Аттари, особенно о холодных ночах, проведенных на открытом воздухе, — прокомментировал отец новорожденного.
Мать добавила, что идея с именем пришла им спонтанно.
— Моего сына зовут Бордер. Я дал ему такое название, потому что он родился на границе, — рассказала 35-летняя Нимбу Бай.
Напомним, ссупружеской паре в Швеции не разрешили назвать ребенка Владимиром Путиным.
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В Пакистане новорожденного ребенка назвали Border («граница», — прим), его родители приняли такое решение после того, как прождали на границе 70 дней.
Об этом пишет EVZ.
Женщина с мужем отправились в паломничество из Пакистана в северную Индию. Из-за того, что они не предоставили документы, подтверждающие гражданство новорожденного ребенка, оба родителя застряли на границе между двумя странами на два месяца и 10 дней.
— Наш ребенок всегда будет напоминать нам о наших невзгодах на международной границе, Аттари, особенно о холодных ночах, проведенных на открытом воздухе, — прокомментировал отец новорожденного.
Мать добавила, что идея с именем пришла им спонтанно.
— Моего сына зовут Бордер. Я дал ему такое название, потому что он родился на границе, — рассказала 35-летняя Нимбу Бай.
Напомним, ссупружеской паре в Швеции не разрешили назвать ребенка Владимиром Путиным.