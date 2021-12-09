Служба безопасности Украины провела экспертизу и установила местоположения тела помощника судьи Тараса Познякова, которого убили пять лет назад, когда он взял попутчиков через сервис BlaBlaCar.

О подвижках старого дела рассказали в СБУ для комментария «Украинской правде».

Останки убитого раскопали рядом с местом, где пролегает трасса «Житомир-Киев».

— Сейчас сотрудники СБУ отыскали труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства, — разъяснили в правоохранительном ведомстве.

Спикер спецслужбы Артем Дехтяренко добавил, что в розыскных работах участвует техника Минобороны.

Тело выявили еще до заморозков, но установить личность Познякова смогли только после результатов экспертизы. В СБУ придерживаются версии, что убивство мужчины было заказным.

Связь с Тарасом Позняковым оборвалась 4 апреля 2016 года, в тот день он планировал ехать из Львова в столицу на своей машине, прихватив в дорогу попутчиков. До Киева он так и не добрался, а правоохранители нашли машину с пятнами крови. Через несколько месяцев по подозрению в убийстве задержали экс-бойца «Правого сектора» Дмитрия Голуба. Главный подозреваемый по делу Кингиселл Луан подорвался на самодельной взрывчатке в киевской квартире через 2, 5 года.

Напомним, Дмитрия Голуба суд признал виновным в убийстве Познякова и приговорил к пожизненному сроку заключения в 2019 году.