104-летняя София Цуркан получила свою первую дозу вакцины в Одессе. Она побила рекорд и стала самой пожилой женщиной, привитой в городе.

Об уникальном случае сообщили в горздраве города.

По данным департамента здравоохранения Одессы, женщина стала самой пожилой доброволицей, поставившей себе прививку.

— Защитить себя от COVID-19 никогда не поздно, — напомнили в сообщении.

Ранее сообщалось, на Полтавщина долгожительница отпраздновала 107-летие.