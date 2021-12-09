104-летняя София Цуркан получила свою первую дозу вакцины в Одессе. Она побила рекорд и стала самой пожилой женщиной, привитой в городе.
Об уникальном случае сообщили в горздраве города.
По данным департамента здравоохранения Одессы, женщина стала самой пожилой доброволицей, поставившей себе прививку.
— Защитить себя от COVID-19 никогда не поздно, — напомнили в сообщении.
Ранее сообщалось, на Полтавщина долгожительница отпраздновала 107-летие.
|
Запрошуємо на ювілейне нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»Максим Коваль
|
Про отопление. ОбращениеМаксим Невенчанный
|
Як наші кораблі бороздять простори Большого театруСтанислав Мартиросов
104-летняя София Цуркан получила свою первую дозу вакцины в Одессе. Она побила рекорд и стала самой пожилой женщиной, привитой в городе.
Об уникальном случае сообщили в горздраве города.
По данным департамента здравоохранения Одессы, женщина стала самой пожилой доброволицей, поставившей себе прививку.
— Защитить себя от COVID-19 никогда не поздно, — напомнили в сообщении.
Ранее сообщалось, на Полтавщина долгожительница отпраздновала 107-летие.