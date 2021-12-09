Миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что его компания по разработке мозговых нейроимплантов Neuralink планирует вжить первые чипы в человеческий мозг уже в следующем году.

Об этом пишет Hypebeast.

Тестирование технологии успешно прошло на обезьянах, которые выполняли простейшие задачи силой своего мозга. Следующим шагом компании является внедрение этой технологии для парализованных людей, которые не могут пользоваться множеством предметов без сторонней помощи. Neurolink позволит им это делать, не поднимая пальца.

— Neuralink хорошо работает на обезьянах, и мы на самом деле провели много испытаний, а просто подтверждаем, что это очень безопасно и надежно, — рассказал Илон Маск во время саммита Совета генеральных директоров The Wall Street Journal.

Миллиардер добавил, что надеется, что технология поможет некоторым категориям людей.

— Мы надеемся, что это будет у наших первых людей — людей с тяжелыми травмами спинного мозга, — подчеркнул бизнесмен.

Маск считает, что испытания на людях ускорит прогресс в геометрической прогрессии, поскольку Neuralink планирует установить свой первый имплантат в 2022 году.

Напомним, парализованный человек впервые написал текст силой мысли.