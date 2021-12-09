Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не медлить с введением третьей дозы вакцины против коронавируса двум группам: людям с ослабленным иммунитетом и тем, кто прививался инактивированными вакцинами.

Как пишет Reuters, глава Стратегической консультативной группы экспертов (SAGE) ВОЗ Алехандро Кравиото отметил, что вакцины обеспечивают надежную защиту от осложнений COVID-19 в течение минимум шести месяцев.

Однако некоторые данные показывают, что иммунитет к осложнениям у пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями снижается быстрее.

— Пока что мы продолжаем поддерживать необходимость справедливого распределения (вакцин, – прим.) и использования третьей дозы только для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, или людей, получивших инактивированную вакцину, – сказал Алехандро Кравиото.

Из всех существующих инактивированных вакцин в Украине используют китайский препарат CoronaVac.

Напомним, ученые установили, что дополнительные «бустерные» прививки от болезни COVID-19 не нужны для всего населения.