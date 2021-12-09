Районный суд Жовквы Львовской области 6 декабря полностью оправдал доцента Львовского национального аграрного университета Олега Соколовского, который в 2016 году написал дипломную работу вместо своего студента и взял за это 400 долларов. Ранее его сочли виновным и оштрафовали.

Об этом пишет местное издание Zaxid.net.

В 2016 году преподавателю объявили подозрение во взяточничестве, и суды разных инстанций признали его виновным в получении неправомерной выгоды. Однако пять лет спустя он добился пересмотра дела.

В понедельник, 6 декабря, судья Жовковского райсуда Владимир Микула полностью оправдал Соколовского, согласившись с аргументами о том, что это была не взятка, а «оплата научной творческой работы».

— Суд считает, что преподаватель имеет право писать научные работы. Такую работу он выполнял в нерабочее время, не используя оборудование учреждения, где работал. Суд считает, что деньги получены правомерно», — говорится в судебном приговоре.

Также, по данным издания, на суд пришел бывший студент Олега Соколовского и подтвердил, что преподаватель действительно предложил ему написать дипломную работу и помочь в успешной защите за 500 долларов взятки. Впрочем, судья решил, что в действиях Олега Соколовского не было состава уголовного преступления и полностью оправдал преподавателя по этому делу. У прокуратуры есть 30 рабочих дней, чтобы подать апелляцию.

Zaxid.net напоминает, что Олег Соколовский до сих пор работает доцентом кафедры машиностроения факультета механики и энергетики ЛНАУ.

Ранее сообщалось, что бывшую судью из Херсонской области посадили на 5 лет за взятку, которую она прятала в админкодексе.