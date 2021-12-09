В среду, 8 декабря, в Николаеве состоялся автопробег, приуроченный к началу вещания в городе радиостанции «Relax».

Об этом НикВести сообщили организаторы мероприятия.

Известно, что станция вещает на частоте 93,4 МГц. В эфире радио «Relax FM» звучит гармоничное сочетание легкой и спокойной музыки разных эпох и направлений — мелодичная, мягкая музыка, подобранная в уникальном соотношении жанров и исполнителей не оставит вас равнодушным.

Примерно 70% репертуара станции составляют вокальные и инструментальные произведения украинских и зарубежных исполнителей в стилях Smooth Jazz, Lounge, Acid Jazz, Soft Рop и Soft Rock. Оставшиеся 30% делят между собой более специализированные и востребованные узкой частью аудитории произведения.

Кроме того, в эфире радио «Relax FM» звучат тематические музыкальные рубрики «Relax-Читання», «Relax-Персона», «Relax-Вінтаж», «Relax-Сінема», «Релакс-версія», «Жити легко», выпуски новостей.

Радио «Relax FM» дарит слушателю ощущение умиротворения, душевного комфорта и гармонии. Радио «Relax FM» — для тех, кто умеет слушать.

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