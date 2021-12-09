Правительство запустило сайт государственной «горячей линии» 15-47, на котором онлайн можно известить о случаях домашнего насилия и насилия по признаку пола.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Там отметили, что благодаря работе сайта пострадавшие от домашнего насилия смогут в режиме онлайн подать анонимную жалобу о правонарушениях, кратко сформулировать информацию о правонарушениях для правоохранительных органов, а также отследить действующий статус и ход рассмотрения обращения по номеру сообщения в личном кабинете.
Кроме того, на сайте можно получить ключевую информацию о проблеме домашнего насилия, в частности, об алгоритме противодействия. Также доступна интерактивная карта, позволяющая получить информацию о количестве обращений, которые были переданы органам исполнительной власти и количеству предоставленных консультаций жертвам домашнего насилия.
Отметим, правительственная «горячая линия» 15-47 работает круглосуточно. Она обрабатывает и регистрирует обращения о торговле людьми, предотвращении и противодействии домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей или об угрозе совершения такого насилия.
На горячей линии предоставляются бесплатные конфиденциальные информационные, психологические и юридические консультации.
Напомним, Николаев стал вторым городом в Украине, где открывается центр для детей, пострадавших от насилия или ставших его свидетелями. Заведение создано по модели Барнахус в переводе «дом ребенка».
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Правительство запустило сайт государственной «горячей линии» 15-47, на котором онлайн можно известить о случаях домашнего насилия и насилия по признаку пола.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Там отметили, что благодаря работе сайта пострадавшие от домашнего насилия смогут в режиме онлайн подать анонимную жалобу о правонарушениях, кратко сформулировать информацию о правонарушениях для правоохранительных органов, а также отследить действующий статус и ход рассмотрения обращения по номеру сообщения в личном кабинете.
Кроме того, на сайте можно получить ключевую информацию о проблеме домашнего насилия, в частности, об алгоритме противодействия. Также доступна интерактивная карта, позволяющая получить информацию о количестве обращений, которые были переданы органам исполнительной власти и количеству предоставленных консультаций жертвам домашнего насилия.
Отметим, правительственная «горячая линия» 15-47 работает круглосуточно. Она обрабатывает и регистрирует обращения о торговле людьми, предотвращении и противодействии домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей или об угрозе совершения такого насилия.
На горячей линии предоставляются бесплатные конфиденциальные информационные, психологические и юридические консультации.
Напомним, Николаев стал вторым городом в Украине, где открывается центр для детей, пострадавших от насилия или ставших его свидетелями. Заведение создано по модели Барнахус в переводе «дом ребенка».