В Украине в пятницу, 10 декабря, вступили в силу отдельные нормы закона 1489-IX — об ограничении распространения пластиковых пакетов.
Как пишет TheБабель, с сегодняшнего дня в Украине в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг запрещено бесплатно распространять следующие пластиковые пакеты:
Требование о платности пакетов не распространяется на биоразлагаемые пакеты или пакеты для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда — до 1 января 2023 года.
Согласно постановлению правительства, в Украине с 10 декабря запрещено распространять пластиковые пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров дешевле, чем по:
Позволяется продавать пакеты дороже. За бесплатное распространение пакетов — штраф от 1 700 до 3 400 гривен. Повторное нарушение — от 3 400 до 8 500 гривен.
Следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства одноразовой пластиковой продукции.
Напомним, что Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию хочет продлить действующие ограничения в отношении девяти российских издательств.
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В Украине в пятницу, 10 декабря, вступили в силу отдельные нормы закона 1489-IX — об ограничении распространения пластиковых пакетов.
Как пишет TheБабель, с сегодняшнего дня в Украине в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг запрещено бесплатно распространять следующие пластиковые пакеты:
Требование о платности пакетов не распространяется на биоразлагаемые пакеты или пакеты для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда — до 1 января 2023 года.
Согласно постановлению правительства, в Украине с 10 декабря запрещено распространять пластиковые пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров дешевле, чем по:
Позволяется продавать пакеты дороже. За бесплатное распространение пакетов — штраф от 1 700 до 3 400 гривен. Повторное нарушение — от 3 400 до 8 500 гривен.
Следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства одноразовой пластиковой продукции.
Напомним, что Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию хочет продлить действующие ограничения в отношении девяти российских издательств.