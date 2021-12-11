Медицинских работников в Германии на законодательном уровне обязали вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, прививку должны сделать работники домов престарелых.

Об этом пишет Spiegel Online.

Соответствующее решение поддержал 571 депутат Бундестага, 80 были против, а 38 воздержались.

Документ предусматривает, что до 15 марта 2022 года вакцинированными должны быть все работники больниц, домов для престарелых, врачебных кабинетов. Документ также расширяет список лиц, которым необходимо вакцинироваться от COVID-19. В него попали фармацевты, ветеринары и стоматологи.

В то же время от вакцинации освобождены лица, которые будут иметь справку о выздоровлении от коронавирусной болезни, а также те, кто имеет противопоказания.

— Нельзя терять время. У федерального правительства много планов, но цель номер один, наша главная цель — защитить население во время санитарного кризиса, – заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

Как сообщалось, высший административный суд Греции признал обязательную вакцинацию работников ряда сфер от коронавируса соответствующей Конституции страны. Правительство может на законном основании требовать от медиков и других сотрудников сделать прививки от COVID-19.