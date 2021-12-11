По словам болгарских исследователей, в течение многих лет в научных публикациях о ДНК ромов допускались грубые передергивания, к примеру, в некоторых из них утверждалось, что этот народ является резервуаром генетических заболеваний.

Об этом пишет Dnevnik.

Ученое сообщество Болгарии перепроверило 450 публикаций за последние 100 лет, касающихся генетических данных о народности рома. Они рассказали журналистам, что в 2014 году в некоторых исследованиях писалось, что для научных целях им удалось 97% жителей закрытых цыганских общин сдать образцы ДНК.

— Это невероятное количество, просто впечатляет. И на основе этих данных с тех пор появились десятки научных публикаций, которые показали, что рома являются резервуаром определенных —генетически обусловленных болезней, — разъясняют эксперты.

Помимо генетических вопросов, в исследованиях поднималась тема происхождения ромов. В них утверждалось, что они однородная группа, которая мигрировала из Индии и обосновалась в Европе.

Против этой версии свидетельствует тот факт, что ромы не живут в таких изолированных сообществах.

— Болгарские генетики принимали печально известную традицию мышления, доводя ее до крайностей. Но в данном случае это что-то воображаемое или, как говорят историки, воображаемое сообщество: это не в их собственных глазах, а только в глазах других. На самом деле все европейские страны называют цыганами гораздо больше людей. И любая попытка поставить эту группу под общий знаменатель обречена на провал, — говорят современном научном сообществе.

И из всего этого следует, что результаты подобных исследований часто искажаются и содержат недопустимые выводы, пишут болгарские исследователи.

— Это все равно, что сказать, например, что, поскольку жители альпийских деревень в Швейцарии страдают всевозможными генетическими заболеваниями, они также применимы ко всему населению Швейцарии, — объясняют исследователи.

Напомним, Сенкевич заявлял, что городскую свалку Николаева поджигают цыгане.