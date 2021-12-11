За пятницу в Николаевской области диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 323 человек

Статистику предоставили в Николаевской ОГА.

Из всех 111 771 (+323) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 67 056 (+107);

Первомайск — 6350 (+44);

Южноукраинск — 3526 (+21);

Вознесенск — 2576 (+5);

Очаков — 1786 (+4).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировали 132 случая COVID-19.

Заболевание установлено у 2919 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 45 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 645, всего — 102 890. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3140, за сутки — 10.

Днем ранее количество заболевших за сутки составляло 336 случаев.



