За пятницу в Николаевской области диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 323 человек
Статистику предоставили в Николаевской ОГА.
Из всех 111 771 (+323) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировали 132 случая COVID-19.
Заболевание установлено у 2919 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 45 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 645, всего — 102 890. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3140, за сутки — 10.
Днем ранее количество заболевших за сутки составляло 336 случаев.
|
Запрошуємо на ювілейне нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»Максим Коваль
|
Про отопление. ОбращениеМаксим Невенчанный
|
Як наші кораблі бороздять простори Большого театруСтанислав Мартиросов
За пятницу в Николаевской области диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 323 человек
Статистику предоставили в Николаевской ОГА.
Из всех 111 771 (+323) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировали 132 случая COVID-19.
Заболевание установлено у 2919 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 45 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 645, всего — 102 890. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3140, за сутки — 10.
Днем ранее количество заболевших за сутки составляло 336 случаев.