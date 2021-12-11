Николаевское отделение госучреждение «Госгидрография» ввела в строй катер, «аналогов которого нет в Украине». Научно-исследовательское судно назвали в честь капитана Санкина.

Об этом говорится в программе «Объектив» на канале НИС-ТВ.

«Госгидрография» занимается съемками внутренних водных путей, на основании которых разрабатываются маршруты для судоходства и навигационные карты.

— Мы выполняем такие работы для навигации, а не для эксплуатационных целей. Катер будет выполнять задачи для издания пособников для плавания, — рассказал первый замначальника филиала ГУ Николаевский район «Госгидрографии» Василий Подгорный.

Флот гидрографической службы ранее преимущественно состоял из устаревших суден, однако новый катер класса «Дельфин» изменил ситуацию в лучшую сторону.

— Это Южный Буг. Это Днепр. Можно ходить в море с удалением от берега порядка 20 миль. Он скоростной, — рассказал о предельных мощностях новинки начальник службы флота госучреждения Сергей Иванов.

А начальник предприятия, где изготовлялся катер, расхвалил его экологичность.

— Это судно чем уникально — у него нет аналогов в Украине. У нас есть главный двигатель, но вся основная работа будет выполняться благодаря электродвигателям, солнечным батареями, для того чтобы снизить выхлопы к минимуму, — разъяснил Александр Сагайдачный.

Напомним, на заводе «Океан» в Николаеве отремонтировали гидрографический катер «А.Лысенко».