В южных областях Украины, в том числе Николаевской, 11 декабря отметится непогодой и шквальным ветром.

Об этом предостерегли в Николаевской ОГА.

Метеорологи говорят, что плохие погодные условия затронут не только южные, но и центральные, северные области страны ((І уровень опасности, желтый).

Укргидрометцентр советует быть бдительными при выходе на улицу.

Как сообщалось,в Киеве и ряде областей ухудшилась погода.