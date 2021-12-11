В южных областях Украины, в том числе Николаевской, 11 декабря отметится непогодой и шквальным ветром.
Об этом предостерегли в Николаевской ОГА.
Метеорологи говорят, что плохие погодные условия затронут не только южные, но и центральные, северные области страны ((І уровень опасности, желтый).
Укргидрометцентр советует быть бдительными при выходе на улицу.
Как сообщалось,в Киеве и ряде областей ухудшилась погода.
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В южных областях Украины, в том числе Николаевской, 11 декабря отметится непогодой и шквальным ветром.
Об этом предостерегли в Николаевской ОГА.
Метеорологи говорят, что плохие погодные условия затронут не только южные, но и центральные, северные области страны ((І уровень опасности, желтый).
Укргидрометцентр советует быть бдительными при выходе на улицу.
Как сообщалось,в Киеве и ряде областей ухудшилась погода.