В Турции разработали беспилотник с лазерными пушками, которые позволяют подрывать взрывчатку с удаленного расстояния.

О новшествах рассказали в агентстве Anadolu.

В Анкаре уточнили, что дрон очень сильно поможет саперам при работе в поле, сохранив жизни специалистов от фактора ошибки.

Устройство летательного аппарата позволяет ему подниматься в небо на 3 тысячи метров и стрелять с 500 метров. После прохождения всех тестов он поступит на вооружение турецкой армии.

Напомним, турецкий производитель беспилотников планирует построить на территории Украины пункт по созданию БПЛА.