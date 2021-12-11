В Турции разработали беспилотник с лазерными пушками, которые позволяют подрывать взрывчатку с удаленного расстояния.
О новшествах рассказали в агентстве Anadolu.
В Анкаре уточнили, что дрон очень сильно поможет саперам при работе в поле, сохранив жизни специалистов от фактора ошибки.
Устройство летательного аппарата позволяет ему подниматься в небо на 3 тысячи метров и стрелять с 500 метров. После прохождения всех тестов он поступит на вооружение турецкой армии.
Напомним, турецкий производитель беспилотников планирует построить на территории Украины пункт по созданию БПЛА.
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В Турции разработали беспилотник с лазерными пушками, которые позволяют подрывать взрывчатку с удаленного расстояния.
О новшествах рассказали в агентстве Anadolu.
В Анкаре уточнили, что дрон очень сильно поможет саперам при работе в поле, сохранив жизни специалистов от фактора ошибки.
Устройство летательного аппарата позволяет ему подниматься в небо на 3 тысячи метров и стрелять с 500 метров. После прохождения всех тестов он поступит на вооружение турецкой армии.
Напомним, турецкий производитель беспилотников планирует построить на территории Украины пункт по созданию БПЛА.