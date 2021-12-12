Начальник бригады территориальной обороны Черкасской области Анатолий Стуженко попросил местных депутатов и бизнесменов помочь с обеспечением части.

Об этом пишет местный ресурс «Прочерк».

Получив место у микрофона, Стуженко напомнил, что согласно закону до 15 января в нашей стране должны быть доукомплектованы и обеспечены подразделения территориальной обороны в тылу.

— Нам нужна ваша (депутатов) помощь. Первое – принять решение о размещении подразделений территориальной обороны. Второе — до 15 января обеспечить эти помещения хотя бы светом и отоплением. В-третьих, просим бизнес, работающий в Черкасской области, по мере возможности помочь нам. Мы просим помощи. Мы — воюющее государство, и на сегодняшний день все средства Министерства обороны направлены для боевых подразделений на востоке государства. Если вместе с вами мы все это сделаем, то враг в этот дом не придет. Есть мудрое изречение: «Тот, кто готовится к войне, не воюет, — очертил круг проблем подполковник.