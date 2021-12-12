Писатель фантастических триллеров Джон Боланд подает в суд на Amazon за то, что платформа продавала поддельные версии его книг по непомерно высоким целям.

Об этом пишет LitHub.

Боланд обнаружил, что ложные копии его книги «Гоминид», опубликованные на Amazon, стоили от 907 до 987 долларов при фактической цена книги в 15 долларах.

Другая подделка на его произведение продавалась на Amazon за 1008 долларов, когда сам Боланд торговал оригиналом за 7 долларов.

В иске автор триллерных историй утверждает, что Amazon нарушила с ним соглашение об издательских услугах и позволила клеветать на него, продавая поддельные издания его книг.

Со своей стороны, Amazon отрицает ответственность, утверждая в судебных материалах, что в соответствии с разделом 230 Закона о порядочности в коммуникациях они не несут ответственности за действия мошеннических сторонних продавцов.

Напомним, корпорация Amazon присоединилась к изучению плана по борьбе с глобальным потеплением с помощью блокировки солнечных лучей.