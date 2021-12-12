Католическая церковь лишила самого молодого в Испании епископа Хавьера Новелла полномочий после того, как он женился на авторе сатанинских романов.

Епископальная конференция объявила, что любой священнослужитель, желающий жениться, даже если брак будет гражданским, подлежит лишению сана, пишет The Guardian.

Ему запрещено «пользоваться всеми правами и исполнять обязанности, свойственные епископу», – заявили участники конференции. Там также не исключили для епископа «других возможных последствий». Сообщается, что Новелл теперь ищет работу агрономом в районе Барселоны.

В сентябре стало известно, что 52-летний епископ Новелл отрекся от сана ради романа с 38-летней Сильвией Кабайол, автором эротических романов с сатанинским подтекстом. В 40 лет Хавьер получил сан епископа Сольсоны и стал самым молодым епископом Испании. Он придерживался консервативных взглядов, поддерживал независимость Каталонии, выступал против абортов, однополых браков и эвтаназии.

В епископате взволнованы этой ситуацией и заявили, что молятся за своего брата. Они видят в отречении от сана «происки дьявола». Дело епископа даже вызвало скандал в Ватикане, и в Сольсону прибыл папский нунций, чтобы разобраться в ситуации. Он передал, что Папа Римский Франциск «озабочен» случившимся.

Напомним, в Польше католических ксендзов начали обвинять в совершении сексуального насилия над несовершеннолетними, некоторые эпизоды происходили в 2018-2020 годах.