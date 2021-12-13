За 11 месяцев 2021 в полицию Николаевской области поступило почти 10 тысяч обращений по фактам домашнего насилия. Это на 15%меньше по сравнению с 2020 годом.

Об этом в эфире «Украинского радио: Николаев» рассказал старший инспектор по особым поручениям управления превентивной деятельности главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Козловец.

— Полицейские получают около тридцати сообщений в сутки. По результатам реагирования на них открыли 241 уголовное производство. В основном речь идет о нанесении телесных повреждений, — рассказал Александр Козловец.

На профилактический учет поставили 2 тысячи 49 обидчиков, из которых 90% — мужчины, и вынесли 896 срочных запретительных предписаний, обязывающих обидчика покинуть дом потерпевшего и не контактировать с ним. При этом, по словам старшего инспектора по особым поручениям, очень часто страдали пожилые люди и дети.

— С начала 2021 года полиция проинформировала службу по делам детей о 63 случаях, где дети были свидетелями насилия или сами страдали от таких действий, — рассказал Александр Козловец.

Также полиция открыла 69 уголовных дел по факту систематического совершения домашнего насилия, это статья 126 с отметкой 1 Уголовного кодекса Украины. Составлен 2 тысячи 831 протокол об административном правонарушении по статье 173 с отметкой 2 «за совершение домашнего насилия».

Напомним, Николаев стал вторым городом в Украине, где открылся центр для детей, пострадавших от насилия или ставших его свидетелями. Заведение создано по модели Барнахус в переводе «дом ребенка».