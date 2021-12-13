В мире более полумиллиарда человек могут столкнуться с крайним уровнем нищеты из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявили ВОЗ и Всемирный банк, пишет Укринформ.

Как отмечается, пандемия привела к перебоям в предоставлении медицинских услуг и вызвала чрезмерную напряженность в системах здравоохранения. В этой связи впервые в течение десятилетия снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии возросла.

Пандемия COVID-19, скорее всего, остановит глобальный прогресс в направлении всеобщего охвата населения мира услугами здравоохранения.

В отчетах, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком, говорится, что более полумиллиарда человек сталкиваются с крайней бедностью, потому что им приходится оплачивать медицинские услуги из собственного кармана.

Пандемия также спровоцировала худший экономический кризис с 1930-х годов, из-за чего людям становится все труднее оплачивать медицинскую помощь, которая спасает жизнь.

Еще до пандемии полмиллиарда человек оказались на грани крайней бедности из-за выплат за медицинское обслуживание. В ООН ожидают, что сейчас эта цифра значительно выше, и дальше будет расти.

Ранее сообщалось, что 1,5 миллиона детей осиротели из-за пандемии коронавируса.