Украинец Павел Лэйси стал лучшим иностранным студентом Королевской Академии Сухопутных войск в Сандгерсте (Великобритания). Его наградили особым отличием ㅡ Международным мечом.

Об этом сообщили в посольстве Великобритании в Украине, пишет hromadske.

Каждый год Королевская Академия Сухопутных войск в Сандгерсте присуждает этот знак ㅡ Меч лучшего зарубежного выпускника ㅡ кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе.

В этом году в Академии учились офицеры из 26 разных стран, однако лучшим стал украинец Павел Лэйси.

Награду ему вручила принцесса Анна на торжественной церемонии.

Это уже третий год подряд украинских студентов награждают этим отличием. В 2019 году награду лучшего зарубежного выпускника Академии получил Артем Бараненко. Он стал первым украинцем, который удостоился своего меча.

А в 2020 году наградили украинского курсанта Антона Совенко из Военной академии в Одессе.

Королевская Академия Сухопутных войск в Сандгерсте принимает слушателей из Украины с 1997 года. По состоянию на 2019 год там обучались 15 украинских кадетов.

Напомним, ученица 10-А класса общеобразовательной школы № 1 из Новой Каховки Виктория Панченко заняла призовое место в Genius Olympiad (Олимпиаде гениев), проходящей ежегодно в США.