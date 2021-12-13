Агрессивные болельщики повредили автобус ФК «Черноморец» дымовыми шашками.
Об этом пишет «Думская».
По факту повреждения имущества одесская полиция начала уголовное производство, квалифицированная статья — хулиганство.
Автобус одесской команды повредили во время последнего матча с харьковским клубом Металлист. Осколки не задели никого из спортсменов, которы находились внутри салона.
Напомним, болельщики ФК Карпаты испортили три вагона поезда № 120 сообщением Львов-Запорожье.
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Где мэр Николаева?Олег Мудрак
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Агрессивные болельщики повредили автобус ФК «Черноморец» дымовыми шашками.
Об этом пишет «Думская».
По факту повреждения имущества одесская полиция начала уголовное производство, квалифицированная статья — хулиганство.
Автобус одесской команды повредили во время последнего матча с харьковским клубом Металлист. Осколки не задели никого из спортсменов, которы находились внутри салона.
Напомним, болельщики ФК Карпаты испортили три вагона поезда № 120 сообщением Львов-Запорожье.