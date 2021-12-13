Вчера, 12 декабря, оператора николаевского телеканала «Март» госпитализировали в больницу с инфарктом, семья пострадавшего просит финансовой помощи.
Об этом пишут на странице редакции газеты «Вечерний Николаев» в Facebook.
Сообщается, что Олег Хусаинов перенес экстренную операцию. В данный момент он находится в реанимации Николаевском областной клинической больницы, врачи борются за его жизнь. Родственники Олега Хусаинова просят всех неравнодушных помочь собрать сумму на лечение, так у семьи потерпевшего непростое финансовое положение.
Реквизиты банковской карты сына Олега Хусаинова: 4731219616904292 в АО «ПриватБанк».
Ранее сообщалось, что жительница Николаева, мать двоих детей Вита Николаева нуждается в экстренной финансовой помощи для покупки дорогостоящего препарата.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Вчера, 12 декабря, оператора николаевского телеканала «Март» госпитализировали в больницу с инфарктом, семья пострадавшего просит финансовой помощи.
Об этом пишут на странице редакции газеты «Вечерний Николаев» в Facebook.
Сообщается, что Олег Хусаинов перенес экстренную операцию. В данный момент он находится в реанимации Николаевском областной клинической больницы, врачи борются за его жизнь. Родственники Олега Хусаинова просят всех неравнодушных помочь собрать сумму на лечение, так у семьи потерпевшего непростое финансовое положение.
Реквизиты банковской карты сына Олега Хусаинова: 4731219616904292 в АО «ПриватБанк».
Ранее сообщалось, что жительница Николаева, мать двоих детей Вита Николаева нуждается в экстренной финансовой помощи для покупки дорогостоящего препарата.