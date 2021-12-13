Сегодня, 13 декабря, умер оператор николаевского телеканала «МАРТ» Олег Хусаинов.
Об этом сообщили его близкие, пишут на сайте ТРК.
Известно, что 12 декабря Олега Хусаинова госпитализировали с инфарктом. Ему сделали экстренную операцию, после чего поместили в реанимацию. Члены семьи умершего открыли сбор средств на его лечение, однако 13 декабря Олега Хусаинова не стало.
Олег Хусаинов родился в Николаеве 8 июня 1966 года. Более 15 лет он проработал журналистом и оператором на телеканале «Март». В 1990-х годах являлся автором и ведущим криминальной хроники «Сирена». С началом войны на востоке Украины как военный корреспондент несколько раз с волонтерами посещал зону АТО, за что в 2016 году был награжден наградой Президента Украины «За гуманитарное участие в Антитеррористической операции».
Редакция НикВести выражает соболезнования родным, близким и друзьям Олега Хусаинова.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Сегодня, 13 декабря, умер оператор николаевского телеканала «МАРТ» Олег Хусаинов.
Об этом сообщили его близкие, пишут на сайте ТРК.
Известно, что 12 декабря Олега Хусаинова госпитализировали с инфарктом. Ему сделали экстренную операцию, после чего поместили в реанимацию. Члены семьи умершего открыли сбор средств на его лечение, однако 13 декабря Олега Хусаинова не стало.
Олег Хусаинов родился в Николаеве 8 июня 1966 года. Более 15 лет он проработал журналистом и оператором на телеканале «Март». В 1990-х годах являлся автором и ведущим криминальной хроники «Сирена». С началом войны на востоке Украины как военный корреспондент несколько раз с волонтерами посещал зону АТО, за что в 2016 году был награжден наградой Президента Украины «За гуманитарное участие в Антитеррористической операции».
Редакция НикВести выражает соболезнования родным, близким и друзьям Олега Хусаинова.