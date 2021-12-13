Сегодня, 13 декабря, умер оператор николаевского телеканала «МАРТ» Олег Хусаинов.

Об этом сообщили его близкие, пишут на сайте ТРК.

Известно, что 12 декабря Олега Хусаинова госпитализировали с инфарктом. Ему сделали экстренную операцию, после чего поместили в реанимацию. Члены семьи умершего открыли сбор средств на его лечение, однако 13 декабря Олега Хусаинова не стало.

Олег Хусаинов родился в Николаеве 8 июня 1966 года. Более 15 лет он проработал журналистом и оператором на телеканале «Март». В 1990-х годах являлся автором и ведущим криминальной хроники «Сирена». С началом войны на востоке Украины как военный корреспондент несколько раз с волонтерами посещал зону АТО, за что в 2016 году был награжден наградой Президента Украины «За гуманитарное участие в Антитеррористической операции».

Редакция НикВести выражает соболезнования родным, близким и друзьям Олега Хусаинова.