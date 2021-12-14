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Житель Николаева, страдающий тяжелой формой детского церебрального паралича, нуждается в новой коляске.
Об этом в соцсетях сообщила Татьяна Федышина.
Она рассказала, что Славик живет со своей мамой, которая не может пойти работать, поскольку ребенок нуждается в постоянном уходе.
Коляска, которой пользуется сейчас парень, рассчитана на ребенка 12 лет, она уже очень старая и постоянно ломается. Николаевцев попросили помочь собрать деньги на новую.
Новая коляска стоит 108 тысяч гривен, удалось собрать уже треть суммы.
— Ребята в нашем городе Николаев живет семья (мама и сын), они одни, у них никого нет. Мама нигде не работает, так как Славику нужен уход,
ему уже 27 лет. С тяжёлым диагнозом ДЦП. У него коляска для 12 лет уже старая, разваливается! Мы взяли на себя ответственность помочь парню, подарить новую коляску чтоб он мог выезжать на улицу и гулять в парке (это его единственная радость, ведь он очень любит гулять). Пожалуйста давайте не будем равнодушными и поможем осуществить мечту парня! Подарим мальчику коляску на Новый Год! — написала Татьяна Федышина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram09:10, 14 Декабря, 2021
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Житель Николаева, страдающий тяжелой формой детского церебрального паралича, нуждается в новой коляске.
Об этом в соцсетях сообщила Татьяна Федышина.
Она рассказала, что Славик живет со своей мамой, которая не может пойти работать, поскольку ребенок нуждается в постоянном уходе.
Коляска, которой пользуется сейчас парень, рассчитана на ребенка 12 лет, она уже очень старая и постоянно ломается. Николаевцев попросили помочь собрать деньги на новую.
Новая коляска стоит 108 тысяч гривен, удалось собрать уже треть суммы.
— Ребята в нашем городе Николаев живет семья (мама и сын), они одни, у них никого нет. Мама нигде не работает, так как Славику нужен уход,
ему уже 27 лет. С тяжёлым диагнозом ДЦП. У него коляска для 12 лет уже старая, разваливается! Мы взяли на себя ответственность помочь парню, подарить новую коляску чтоб он мог выезжать на улицу и гулять в парке (это его единственная радость, ведь он очень любит гулять). Пожалуйста давайте не будем равнодушными и поможем осуществить мечту парня! Подарим мальчику коляску на Новый Год! — написала Татьяна Федышина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram09:10, 14 Декабря, 2021