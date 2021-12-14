В Николаевской области суд признал виновным криминального авторитета «Апти», включенного в санкционный список СНБО Украины. «Апти» угрожал потерпевшим за предоставленные ими показания по делу, в котором он является обвиняемым.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

За поддержание публичного обвинения Николаевской областной прокуратурой судом признан виновным 51-летний гражданин РФ в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст. 386 УК Украины, и назначено наказание в виде 6 месяцев ареста.

– Прокурор в суде доказал, что осужденный, работающий в настоящее время менеджером по продажам на одном из предприятий области, угрожал потерпевшим за предоставленные ими показания по делу, в котором он является обвиняемым, – говорится в сообщении.

Осужденный числится в перечне лиц, в отношении которых применены ограничительные меры в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенного в действие Указом Президента Украины от 21 мая 2021 г. года.

Известно, что в апреле 2017 года полиция задержала четырех членов ОПГ, подозреваемых в проникновении на территорию предприятия и поджоге грузового автомобиля, в котором на тот момент находился бизнесмен Алексей Прокопов. Апти Ислангиреева называют главарем преступной группировки, которая совершала нападение. Позже обвинительный акт по «банде Апти» был отправлен в суд.

Николаевский бизнесмен Алексей Прокопов, который проходит в качестве потерпевшего в деле «банды Апти», в январе прошлого года отказался от своих претензий к подсудимым.

Как известно, 1 ноября в Николаеве сотрудники Управления Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели задержание криминального авторитета Апти Ислангириева и еще троих человек по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений. 49-летнему Апти Ислангириеву избрано содержание под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога. Остальным участникам ОПГ суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Группировке инкриминируется часть 3 статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством», часть 1 статьи 147 «Захват заложников», часть 2 статьи 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека», часть 1 статьи 126 «Побои и истязания» и часть 1 статьи 357 «Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение».

Санкции указанных статей предусматривают наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

2 ноября Центральный районный суд города Николаева избрал меру пресечения для криминального авторитета Апти Ислангириева в виде ареста на два месяца без права на внесение залога.

14 ноября 2019 года Апелляционный суд Николаевской области оставил без изменения меру пресечения для криминального авторитета Апти Ислангириева в виде ареста на два месяца без права внесения залога.