В Харьковской области сотрудник полицейского Чугуевского райуправления продавал задержанным наркотики прямо в суде, а также организовывал им передачи в изолятор временного содержания.

Об этом отчитались в ГБР.

Подозреваемый конвоировал арестованных из суда в изолятор и обратно, таким образом получая к ним доступ.

По данным следствия, мужчина следил, чтобы его клиентов не досматривали в момент возвращения с партией нелегального товара. Платили ему другие подсудимые либо их родственники.

Нечистого на руку полицейского задержали вчера в момент передачи новой дозы наркотика в здании СИЗО. Ему готовятся предъявить подозрение по статье о сбыте наркотических веществ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, приложение Telegram стало площадкой для сбыта наркотиков и краденого имущества, однако его руководство игнорирует запросы украинских правоохранителей.