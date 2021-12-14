В Харьковской области сотрудник полицейского Чугуевского райуправления продавал задержанным наркотики прямо в суде, а также организовывал им передачи в изолятор временного содержания.
Об этом отчитались в ГБР.
Подозреваемый конвоировал арестованных из суда в изолятор и обратно, таким образом получая к ним доступ.
По данным следствия, мужчина следил, чтобы его клиентов не досматривали в момент возвращения с партией нелегального товара. Платили ему другие подсудимые либо их родственники.
Нечистого на руку полицейского задержали вчера в момент передачи новой дозы наркотика в здании СИЗО. Ему готовятся предъявить подозрение по статье о сбыте наркотических веществ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Как сообщалось, приложение Telegram стало площадкой для сбыта наркотиков и краденого имущества, однако его руководство игнорирует запросы украинских правоохранителей.
|
Где мэр Николаева?Олег Мудрак
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В Харьковской области сотрудник полицейского Чугуевского райуправления продавал задержанным наркотики прямо в суде, а также организовывал им передачи в изолятор временного содержания.
Об этом отчитались в ГБР.
Подозреваемый конвоировал арестованных из суда в изолятор и обратно, таким образом получая к ним доступ.
По данным следствия, мужчина следил, чтобы его клиентов не досматривали в момент возвращения с партией нелегального товара. Платили ему другие подсудимые либо их родственники.
Нечистого на руку полицейского задержали вчера в момент передачи новой дозы наркотика в здании СИЗО. Ему готовятся предъявить подозрение по статье о сбыте наркотических веществ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Как сообщалось, приложение Telegram стало площадкой для сбыта наркотиков и краденого имущества, однако его руководство игнорирует запросы украинских правоохранителей.