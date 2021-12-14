Новое исследование показывает, что две дозы вакцины от COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech предоставляют защиту до 70% от госпитализации после заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что исследование проводила крупнейшая частная страховая компания ЮАР Discovery Health. Это исследование основывалось на более чем 211 000 положительных результатов тестов на COVID-19, сделанных с 15 ноября по 7 декабря. Приблизительно 78 000 из этих тестов, вероятно, показывают заражение новым вариантом коронавируса.

Результаты клинических исследований компании совместно с Южноафриканским медицинским исследовательским советом (SAMRC) показывают, что две дозы вакцины Pfizer-BioNTech предоставляют защиту до 70% от тяжелого течения болезни и госпитализации. Также две дозы вакцины на треть (33%) повышают шансы вообще не заразиться Омикроном.

Ученые исследовали результаты тестов людей в возрасте от 18 до 79 лет. Отмечается также, что менее эффективна вакцина для пожилых людей, а также для тех, кто имеет хронические болезни.

Также в отчете подчеркивается, что это менее эффективный результат, чем против штамма Дельта, от заражения которым вакцины защищают на 80%, а от госпитализации — на 90%. Впрочем, по словам исследователей, даже эти результаты дают основания для оптимизма, поскольку доказано, что вакцина по крайней мере с большей долей вероятности защищает от госпитализации.

Ранее в США обнародовали первые данные исследования штамма «Омикрон».