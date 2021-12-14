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В ближайшие дни Николаевская область останется в зоне влияния атмосферных фронтов, поэтому ожидаются осадки разной интенсивности, преимущественно в виде мокрого снега.
Об этом сообщил Николаевский гидрометеорологический центр в Facebook.
В сообщении сказано, что атмосферные фронты разделяют теплую влажную воздушную массу на востоке Украины и холодную массу на западе.
— Лишь в ближайшую ночь и днем 16 декабря вероятность осадков невелика. Ветер северный, порывистый. Температура будет около 0°, — уточнили синоптики.
В 2021 году в Николаеве первый снег выпал в ночь на 13 января.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В ближайшие дни Николаевская область останется в зоне влияния атмосферных фронтов, поэтому ожидаются осадки разной интенсивности, преимущественно в виде мокрого снега.
Об этом сообщил Николаевский гидрометеорологический центр в Facebook.
В сообщении сказано, что атмосферные фронты разделяют теплую влажную воздушную массу на востоке Украины и холодную массу на западе.
— Лишь в ближайшую ночь и днем 16 декабря вероятность осадков невелика. Ветер северный, порывистый. Температура будет около 0°, — уточнили синоптики.
В 2021 году в Николаеве первый снег выпал в ночь на 13 января.