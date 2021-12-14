В ближайшие дни Николаевская область останется в зоне влияния атмосферных фронтов, поэтому ожидаются осадки разной интенсивности, преимущественно в виде мокрого снега.

Об этом сообщил Николаевский гидрометеорологический центр в Facebook.

В сообщении сказано, что атмосферные фронты разделяют теплую влажную воздушную массу на востоке Украины и холодную массу на западе.

— Лишь в ближайшую ночь и днем 16 декабря вероятность осадков невелика. Ветер северный, порывистый. Температура будет около 0°, — уточнили синоптики.

В 2021 году в Николаеве первый снег выпал в ночь на 13 января.