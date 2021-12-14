Экосистеме Мраморного моря, которое в этом году очищали от засилья слизи природного происхождения, угрожают медузы. Увеличение их популяции может привести к снижению рыбных запасов и осложнению рыбного промысла.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на декана факультета водных наук Стамбульского университета профессора Мелек Ишинибилир Окйар.

— Когда медузы чрезмерно размножаются, они одновременно соревнуются за еду рыбы и употребляют в пищу рыбью икру и мальков. Таким образом это создает серьезные проблемы для рыбных запасов, — пояснила Мелек Ишинибилир Окйар.

В настоящее время увеличение популяции медуз наблюдается в Мраморном море и проливе Босфор. Ученые связывают это явление с ростом температуры воды, увеличением в ней количества солей и органических веществ из-за загрязнения воды. Эти факторы создают благоприятную среду для размножения медуз.

Кроме снижения популяции рыб, рост количества медуз препятствует рыболовству.

— Медуза на 95% состоит из воды. Если в месте, где рыбаки хотят ловить рыбу, есть медузы, то они перекрывают отверстия в сетках и заставляют рыбаков тратить больше топлива. Часто рыбаки даже не могут вытащить свои сети, — рассказала ученый.

Как выход для улучшения состояния экосистемы Мраморного моря, Мелек Ишинибилир Окйар видит введение серьезных мер по его охране.

Напомним, ранее в Атлантике нашли неизвестную науке алую медузу.