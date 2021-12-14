Правительство Италии приняло решение продлить чрезвычайное положение, которое было введено из-за коронавируса, еще на три месяца. Таким образом, режим ЧП в стране продлиться по меньшей мере до 31 марта.
Об этом сообщает The Guardian.
Чрезвычайное положение, введенное в январе прошлого года, дает большие полномочия центральному правительству. Срок действия ЧП истекал в конце декабря.
Министерство здравоохранения также постановило, что с 16 декабря по 31 января все посетители Италии из стран Европейского союза должны проходить тест перед отъездом. Это требование уже действовало для многих стран, не входящих в ЕС.
При этом те, кто не прошел вакцинацию, также должны пройти пятидневный карантин по прибытии.
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Правительство Италии приняло решение продлить чрезвычайное положение, которое было введено из-за коронавируса, еще на три месяца. Таким образом, режим ЧП в стране продлиться по меньшей мере до 31 марта.
Об этом сообщает The Guardian.
Чрезвычайное положение, введенное в январе прошлого года, дает большие полномочия центральному правительству. Срок действия ЧП истекал в конце декабря.
Министерство здравоохранения также постановило, что с 16 декабря по 31 января все посетители Италии из стран Европейского союза должны проходить тест перед отъездом. Это требование уже действовало для многих стран, не входящих в ЕС.
При этом те, кто не прошел вакцинацию, также должны пройти пятидневный карантин по прибытии.
Как сообщалось, власти Норвегии вводят новые ограничения на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон». В частности, в стране начинает действовать запрет на продажу алкоголя в отелях, барах и ресторанах.