На базе КНП «Николаевская областная клиническая больница» 13 декабря провели две операции на открытом сердце — в рамках сотрудничества Николаевской областной государственной администрации, Николаевского областного совета с Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова.

Об этом сообщатся на странице областной клинической больницы в Facebook.

— Группа специалистов во главе с руководителем отдела «Хирургии приобретенных пороков сердца», доктором медицинских наук, профессором Владимиром Поповым блестяще провела две сложные операции с использованием аппарата искусственного кровообращения пациентам с пороками сердца, — сказано в сообщении.

Отмечается, что такое событие стало возможным благодаря содействию главы областного Совета Анны Замазеевой, председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, начальника УОЗ Николаевской ОГА Максима Безносенко и директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача Украины Василия Лазаришина КНП «НОКБ» Петра Рымаря и заместителя главного врача по хирургической помощи Дмитрия Бачинского.

— Оперативные вмешательства такого уровня проводятся на базе КНП «Николаевская областная клиническая больница» уже во второй раз. Напомним, первые три сложных операции на открытом сердце были проведены 10 августа этого года группой тех же столичных врачей, — говорится в сообщении.

Операции прошли успешно. В настоящее время пациенты находятся в реанимационном отделении Николаевской областной клинической больницы с положительной динамикой.

— Надеемся на дальнейшее сотрудничество и внедрение таких сверхсложных операций в рутинную практику нашей больницы, — добавили в «НОКБ».

Напомним, 9 и 10 августа в Николаевской области успешно прошли первые операции с временной остановкой сердца.