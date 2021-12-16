Накануне Дня Святого Николая представители студенческого самоуправления Николаевского национального аграрного университета вместе с проректором по воспитательной работе Наталией Шаратой, деканом факультета культуры и воспитания Михаилом Димитровым посетили Николаевский областной дом ребенка и Городской гериатрический дом милосердия имени Святого Николая.

Об этом сообщили в Николаевском национальном аграрном университете.

Уже много лет коллектив университета занимается этими учреждениями, предоставляя адресную помощь. В этом году молодежь подарила малышам развивающие игры и средства гигиены, а людям почтенного возраста – теплые вещи, средства гигиены и тепло своих сердец.

Все подарки были приобретены на средства, которые студенты университета и Технолого-экономического колледжа собрали в рамках благотворительной ярмарки «Подари тепло сердец тем, кто в этом нуждается», проведенной в начале декабря. Приятно, что к добрым делам с большим удовольствием приобщились выпускники университета.