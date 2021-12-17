Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдачу регистрационного свидетельства для лекарственного средства «Сотровимаб» (Sotrovimab, XEVUDY), предназначенного для лечения коронавируса у взрослых и подростков.

Об этом сообщается на сайте ЕМА.

— 16 декабря 2021 года Комитет по вопросам лекарственных средств для использования человеком (CHMP) принял положительный вывод, рекомендуя предоставление регистрационного свидетельства на лекарственное средство «Сотровимаб» (Sotrovimab, XEVUDY), предназначенное для лечения взрослых и подростков (в возрасте от 12 лет и с массой тела не менее 40 кг) от коронавируса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что лечению препаратом подлежат пациенты с симптомами в легкой форме, которым не нужен кислород, но у которых - высокий риск развития тяжелой формы заболевания.

Рекомендация EMA направлена в Европейскую комиссию, которая отвечает за выдачу непосредственно регистрационного свидетельства.

В сентябре 2021 года Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии одобрило еще один лекарственный препарат для лечения нетяжелых форм коронавируса.

Министерство одобрило препарат «Сотровимаб», который выпускает британский гигант фармацевтической промышленности — компания GlaxoSmithKline.

«Сотровимаб» является нейтрализующим антителом, ослабляющим коронавирус.

Проведенные за границей клинические испытания показали, что препарат снижает риск госпитализации или смерти на 79%. В мае это лекарство одобрило для экстренного применения Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.

В августе Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) выдало разрешение на лечение пациентов с COVID-19 препаратом на основе моноклональных антител "Сотровимаб" (Sotrovimab, XEVUDY).

Напомним, компания Pfizer Inc (PFE.N) заявила, что окончательный анализ ее противовирусной таблетки от COVID-19 показал почти 90%-ную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти пациентов с высоким риском. Последние лабораторные данные свидетельствуют, что препарат действенен и против нового штамма коронавируса «Омикрон».