Глава Николаевской областной организации «Союз Чернобыль Украины» Рубик Симонян награжден орденом «За заслуги» I степени.
Как сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета, соответствующий Указ Президента Украины был подписан 14 декабря 2021 года.
Высокое отличие присуждено за значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, выявленные самоотверженность и высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную общественную деятельность.
Ранее сообщалось, что Президент Украины наградил орденами главу облсовета Замазееву, мэра Сенкевича и главу сельсовета Ляхова
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Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
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Глава Николаевской областной организации «Союз Чернобыль Украины» Рубик Симонян награжден орденом «За заслуги» I степени.
Как сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета, соответствующий Указ Президента Украины был подписан 14 декабря 2021 года.
Высокое отличие присуждено за значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, выявленные самоотверженность и высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную общественную деятельность.
Ранее сообщалось, что Президент Украины наградил орденами главу облсовета Замазееву, мэра Сенкевича и главу сельсовета Ляхова