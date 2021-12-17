Глава Николаевской областной организации «Союз Чернобыль Украины» Рубик Симонян награжден орденом «За заслуги» I степени.

Как сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета, соответствующий Указ Президента Украины был подписан 14 декабря 2021 года.

Высокое отличие присуждено за значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, выявленные самоотверженность и высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Ранее сообщалось, что Президент Украины наградил орденами главу облсовета Замазееву, мэра Сенкевича и главу сельсовета Ляхова