Сегодня, 17 декабря, шесть ОТГ Николаевской области подписали меморандумы о сотрудничестве с Европейским Союзом в рамках «Программы ЕС Крепкие Регионы — Специальная программа поддержки Украины».

Об этом пишет пресс-служба немецкой компании-исполнителя Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ.

В проекте, который софинансируется Евросоюзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), участвуют Баштанская, Снигиревская, Казанковская, Веселиновская, Березанская и Доманевская громады Николаевской области.

Громады разработают стратегии социальных, медицинских и административных учреждений, направленных на повышение качества услуг для населения.

— Качественное обслуживание в медицинской, административной и социальной сферах усилит единство громад и их устойчивость к гибридным угрозам. Участие в проекте улучшит способность общины успешно преодолевать кризисы, включая пандемию COVID-19, и продолжать привлечение инвестиций в услуги населению, — прокомментировала менеджер программы Надежда Вертебная.

Указано, что на втором этапе меры по стратегиям новых учреждений реализуют при содействии ЕС и Федерального Министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

— Громады сталкиваются с такими проблемами, как недостаточная цифровизация заведений, проблемы коммуникации между центром громады и окружающими селами, потребность в обучении персонала, отсутствие профессионального оборудования. Наша работа с общинами будет направлена на то, чтобы подобные проблемы были учтены в конкретных мерах стратегий, — сказала Маргарет Якоби, руководитель компонента Проекта в немецкой компании GIZ.

Вместе с работой над стратегиями руководство и работники учреждений и местных советов смогут также посетить специализированные тренинги международных и национальных специалистов.

Напомним, на сессию Николаевского областного совета, которая состоится 21 декабря, вынесли проект программы «Автобус для громад». Эта областная программа позволит руководителям ОТГ самостоятельно разрабатывать маршруты сообщений между населенными пунктами, чтобы люди могли без проблем добираться до центра общины даже из отдаленного села.