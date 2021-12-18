Закрытие учебных заведений должно быть крайней мерой в борьбе со штаммом «Омикрон».

Об этом заявила глава детского фонда ЮНИСЕФ Генриетта Форе, пишет Синьхуа.

— По возможности следует избегать общего закрытия школ. Когда растет распространение COVID-19 и более строгие здравоохранения становятся необходимыми, школы должны закрываться последними, а открываться — первыми, — сказала Генриетта Форе.

Она подчеркнула, что «еще одна волна закрытия школ станет катастрофической для детей».

— Доказательства бесспорны: длительные общие закрытия школ, ограниченные доступные учащимся, преподаватель и родителям ресурсы, а также нехватка доступа к дистанционному обучению уничтожила десятилетие прогресса в образовании и существенно изменила детство, — подчеркнула дипломат.

Генриетта Форе добавила, что с закрытием школ дети потеряли не только знания, но и социальную составляющую обучения, а также доступ к здравоохранению и питательной пище.

— Нынешнее поколение детей школьного возраста за свою жизнь вместе может потерять $17 триллионов недополученных доходов, — отмечает Синьхуа.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не закрывать школы из-за пандемии коронавируса.