В Николаеве в канун Дня Святого Николая в центральном офисе компании «Элика» провели благотворительный аукцион, к мероприятию подключился каждый сотрудник.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Всего удалось собрать 160 тысяч гривен. Не остался в стороне владелец компании «Элика» Аббас Мамедов, он перечислил 30 тысяч гривен для приобретения оборудования для лечения новорожденных.

На все собранные средства приобрели дорогостоящее оборудование, вкусные подарки и необходимые продукты.

— 17 декабря волонтеры компании посетили Николаевский областной дом ребенка, которому передали детскую отропедическую обувь, комплексы витаминов, подгузники, 2 тренажера Сквизер, химические средства для бытовых нужд, зимний запас сгущенки, а также заложили бюджет для приобретения спортивного покрытия для трех залов ЛФК. Для Николаевской городской детской больницы было приобретено неонатальное устройство для фототерапии, принтер МФУ Xerox B 215, а также подгузники для новорожденных. Для Николаевской областной школы-интерната №2 были приобретены 30 мячей для игр в футбол, волейбол и баскетбол, сладости. Также планируется ремонт в классе информатики. Не остались без внимания детки из села Луч Николаевского района, к ним поехали сладости, а ученики из Котляревской школы получили в подарок фото-штору с зимним декором для проведения новогодних праздников. Дети остались довольны, а руководители детских учреждений выразили благодарность и подписали документы для дальнейшего сотрудничества, — сказано в сообщении.

Все средства были собраны на благотворительном аукционе, проведенном накануне сотрудниками компании «Элика».

До этого в Николаеве наградили победителей конкурса «Благотворительная Николаевщина».