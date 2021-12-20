Николаевские яхтсмены подвели итоги уходящего года на торжественной церемонии «Рейтинг 2021».

В рамках церемонии свои награды получили экипажи 6 подгрупп крейсерских яхт, говорится в сюжете НИС-ТВ.

Было определено мудрейшего судью, которым стал Анатолий Гарбуз, самым гуманным судьей стал Евгений Кубийский, руководитель Николаевской областной Федерации парусного спорта Леонид Шумилов принимал поздравления в честь 50-летия тренерской деятельности.

Леонид Шумилов отметил, что в этом виде спорта стало больше молодежи.

– Капитаны яхт стали брать на борт детей, то есть старших юношей, которые гоняются не только в олимпийских классах, но и могут поучаствовать в многодневной гонке. Здесь и опыт, знания, человек растет как спортсмен. Сочетание взрослого и детского вида спорта, оно помогает развитию парусного спорта в целом, – уверен Леонид Шумилов.

Одной из самых быстрых во многих регатах была яхта «Союз-М». Ее капитан Олег Астахов говорит, что николаевцам давно пора равняться на мировые тренды в парусном спорте. Для того, чтобы вывести николаевский яхтинг на новый уровень, в городе в следующем году планируют проведение гонок всеукраинского масштаба.

– Весь мир переходит на такие лодки, на такие экстремальные скорости, а мы как-то засиделись в прошлом веке. Я хотел бы, чтобы Николаев шел впереди всей Украины. Я всех пригласил на чемпионат Украины, который мы хотим организовать, – сказал Олег Астахов.

Ранее сообщалось, что ООО «Южный город» Ларисы Перцулы стало победителем торгов на разработку проектно-сметной документации реконструкции здания и набережной яхт-клуба. Общая сумма двух подрядов — 5,8 миллиона гривен.