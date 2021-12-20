В следственные действия по делу о найденном повешенным главы «Беларуского дома в Украине» Виталия Шишова включатся иностранные специалисты.

Об этом в интервью для «РБК-Украины» рассказал глава ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский.

Генерал акцентировал, что сотрудничество с правоохранительными системами других стран может помочь раскрыть обстоятельства гибели активиста.

— Буквально несколько недель назад для полного исследования обстоятельств его смерти и получения консультаций в области поведенческого анализа мы привлекали в рамках международного сотрудничества специалистов из других государств. Они с нашими полицейскими были на месте происшествия, — отметил начальник столичной полиции.

Государство, откуда прибыли помощники, Выговский называит не стал по просьбе самих помощников.

— Весь мир движется вперед и мы тоже перенимаем такие передовые практики, — заключил Иван Выговский.

Приехавшие эксперты составят психологический портрет Шишова, изучат материалы нынешнего расследования и дадут консультационное заключение.

Напомним, Виталия Шишова обнаружили повешенным в одном из столичных парков. Он вышел на привычную утреннюю пробежку и бесследно исчез.