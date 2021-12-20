Патрульные Одессы задержали нарушительницу с признаками наркотического опьянения, которая угнала яхту и попала в ДТП в море.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сегодня, 20 декабря, на «102» поступила информация о похищении яхты у морского вокзала. Заявитель рассказал, что пришел на причал, где оставил свое транспортное средство, но обнаружил его отсутствие.

Вскоре полицейские вместе с береговой охраной обнаружили малое судно, которое врезалось в бетонное ограждение в море. На яхте находилась 25-летняя женщина в состоянии наркотического опьянения. Женщина рассказала инспекторам, что на судне пыталась попасть в Николаев.

Во время проверки через базы данных МВД стало известно, что нарушительница находится в розыске. В течение года на женщину дважды составляли админматериалы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

На гражданку составили административные материалы по части 3 статьи 130 «Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения» КУоАП, его передали следователям.

Напомним, в июле в Николаеве полуголый мужчина избил горожанина и угнал его авто, а после заявил, что спрятался в машине, так как замерз.